Raimond Kaljulaidi endine nõunik hülgas Keskerakonna: EKRE kaasamine valitsusse ohustab me kõigi tulevikku

Minu nõunikul Uljana Ponomarjoval oli täna viimane tööpäev, millest on kahju. Samas asub ta tööle Inimõiguste keskuse juristina, mis on jällegi tore, sest inimõiguste valdkonnas kulub tema energia ja tarkus kolmekordselt ära. Mr Fox, meie poolt palavalt armastatud kontorikoer, läheb Uljanaga kahjuks kaasa 😢😭🙄 PS Uljana särgi pidime nõrganärvilisemate säästmiseks tsenseerima. #põhjatallinn