Raimond Kaljulaid: vaenu õhutamise organiseerimine tuleb muuta kriminaalkuriteoks

Kui vaenu õhutab erakond ning teeb seda korduvalt tuleks Kaljulaidi ettepanekul kaaluda selle erakonna riigipoolse rahalise toetuseta jätmist.

Kaljulaidi sõnul on hämmastav, et riigikogu erakonnad ei reageerinud eelmises koosseisus mitte kuidagi EKRE agressiivsele ja järjepidevale vaenu õhutamisele, mis seab ohtu nii opositsioonipoliitikute elud kui ka EKRE suhtes kriitilised ajakirjanikud ning ei püüdnud kuidagi takistada Eesti õiguskorra õõnestamist.

„Riigikogu eelmise koosseisu erakonnad oleksid kindlasti pidanud astuma seadusandlikke samme, et EKRE-t korrale kutsuda," sõnas Kaljulaid. "Selle asemel lasti ühel seltskonnal Eestis kontrollimatult räusata, ähvardada ja hirmutada oma poliitilisi oponente, ehitada üles ulatuslik internetitrollide ühendus, mis igapäevaselt levitab vaenu poliitikute ja ajakirjanike suhtes ning mitmel muul moel rünnata Eesti inimeste vabadusi ja demokraatiat. Selle tegevusetuse tagajärgi me hetkel näemegi,“ ütles Kaljulaid.

Nagu kirjutab ka tänane Eesti Päevaleht, kavandab Kaljulaid seadusemuudatust, mis muudaks vaenu õhutamise organiseerimise kriminaalkorras karistatavaks kuriteoks.

„Vaenu õhutamine on ka praegu karistatav, aga selge on see, et näiteks EKRE sadade internetitrollide puhul ei ole nende ükshaaval menetlemine ja karistamine otstarbekas. Märksa mõistlikum on tegeleda nendega, kes on võtnud ja asunud vaenu õhutamist süsteemselt ja järjepidevalt organiseerima, mis on märksa suurem oht nii ühiskondlikule korrale kui ka inimeste turvatundele," selgitas Kaljulaid. Ta pakkus välja, et säärane tegevus – kas siis eraisiku või juriidilise isiku poolt – võiks olla edaspidi kriminaalkorras karistatav.