Raimond Kaljulaid ütleb, millest siis Kaalepiga omavahel vestles

Meeste maailmavaated on selgelt kardinaalselt erinevad. Kaljulaid alustas Keskerakonnas isegi väikest viisi mässu EKREga koos loodava koalitsiooni vastu.

Delfi uuris Kaljulaidilt, millest siis omavahel kõrvuti istudes räägiti. "Tema ütles tere, mina olen Ruuben. Ütlesin vastu, et tere, mina olen Raimond. Sellega kogu meie vestlus piirdus," lausus Kaljulaid.

"Mõtlesin korra, et kui oleksin näiteks juudi rabi või näiteks nahavärv poleks valge. Kas ta siis istuks minu kõrval? Mina tema kõrval küll istuks. Eesti rahvas on ta valinud, nii lihtsalt on."

Kaalep pälvis täna juba palju tähelepanu oma kahemõttelise käemärgiga.