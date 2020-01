Raimond Kaljulaid: Taavi Aas peab Ida-Tallinna keskhaigla nõukogust lahkuma

"Majandusminister Taavi Aas peab kohe nõukogu juhi kohalt tagasi astuma, linn peab oma äriühingute juhtimise korda tegema ning Jüri Ratas peab loobuma riigi äriühingute politiseerimisest," teatas Kaljulaid pressiteate vahendusel.

"Keskerakonda võiks tõesti panna mõtlema asjaolu, et üks nende kõige mõjukamaid liikmeid Taavi Aas peab lühikese aja jooksul taas selgitama Tallinna äriühingu nõukogu juhina kahtlustusi olukorras, kus nõukogu viiest liikmest neli on Keskerakonna poliitikud," ütles Kaljulaid.

Lisaks Aasale kuuluvad Ida-Tallinna keskhaigla nõukogussee keskerakondlastest riigikogu liige Tõnis Mölder, abilinnapea Betina Beškina ja linnavolikogu liige Helle Kalda.

Kaljulaid toob välja ka tunamulluse olukorra Tallinna Linnatranspordi AS-is, mille nõukogu juhi kohalt pidi Aas tagasi astuma. "Aga selles nõukogus on siiani Kalle Klandorf, Siret Kotka, Toivo Tootsen, Igor Kravtsenko ja Kalev Kallo, kes kõik on Keskerakonnast," pahandab sotsiaaldemokraat. "Ka linna transpordiettevõtte nõukogu juhi koht läks Aasalt Klandorfile, kuid juhtimiskvaliteeti see ei tõstnud."

"Kas linnatranspordiettevõtte juhtimine tehti korda? Muidugi mitte. Ettevõtet palgati juhtima hoopis Deniss Boroditš, kes endise Reformierakonna poliitiku hääletab nüüd linnavolikogus Mihhail Kõlvarti linnavalitsuse poolt," rääkis Kaljulaid.