Raimond Kaljulaid: poliitikutel on telefonid punased. Võimalik, et EKRE ikkagi jääb valitsusest kõrvale

"Esmane tagasiside on see, et paljud inimesed avaldavad toetust," märkis Kaljulaid. "Need pole lihtsad otsused, ma mõistan, et osad inimesed tunnevad, kuidas koalitsioonikõnelustest loobumine tekitaks erakonnas sisepingeid. Ent need oleks üleelatavad, meil on olnud ka keerulisemaid perioode."

Näiteks tema parteikaaslane Jaanus Karilaid märkis Delfile eile, et on valmis kirjutama Kaljulaidile sobiva soovituskirja teise erakonda, sest armastust kumab siinjuures endisel juhatuse liikmel Reformierakonna, Kallaste ning võimu vastu.

Kaljulaid ütleb, et pole sellisest hoiakust üldse üllatunud. "Jaanus on Jaanus. Talle on omane taoliste asjade tegemine. Kui kõik inimesed, kellele ta ust näidanud, oleks reaalselt lahkunud, siis oleks erakonnas tema ja ta kolm sõpra. Jaanus on väga kirglik poliitik." Jüri Ratase endaga pole Kaljulaid pärast eilset avaldust rääkinud. Tagasiside hulgas on ka kuuldusi Kaljulaidi varjatud motiividest: kelle huve ta esindab? Kas ihkab partei esimehe kohta? Või mugav maandumine Euroopa Parlamendis?

Kaljulaid muigab ja ütleb, et kutsub oma kolleege Keskerakonnas mitte uskuma vandenõuteooriaid. "Võiks mõelda, millest ikkagi tuleb, et 2001. aastast peale erakonnas olev inimene tahab nii teha. Olen küllalt palju kaalule pannud, et veenda kaaslasi selles, kuidas plaanitav kooslus pole hea. Kinnitan, et mul pole praegu muid mõtteid – seda Euroopa Parlamendi või erakonna esimehe koha osas."