Raimond Kaljulaid: mina pole ERJK laialisaatmise initsiaator, see on kuulujutt

Samas selgitab Kaljulaid, et koalitsioonierakondade argumendid ERJK laialisaatmiseks on puudulikud ja õõnsad.

"Kindlasti peab analüüsima, mida tähendab riigikontrolöri institutsioonile see, et nad hakkavad tegelema sellise tundliku ja konfliktse valdkonnaga. Kas nelja või kuue aasta pärast teatavad populistid, et hoopis riigikontroll on kõige kurja juur ja kallutatud ja tegeleb erakondade tagakiusamisega? Need on tõsised küsimused, millele tänasel hetkel eelnõu algatajad rahuldavalt vastanud ei ole," sõnab Kaljulaid intervjuus ERR-ile.

Kaljulaidi väitel levitab keegi tema kohta kuulujutte, justkui oleks tema ERJK laialisaatmise eelnõu põhjustaja. Aga ometi, sellist asja ta oma sõnul initsieerinud ei ole.

"Ma sain sellest teada täpselt siis, kui kõik teised minu kolleegid riigikogus, kes ei kuulu koalitsioonierakondadesse. Kui see eelnõu algatati, siis ei olnud selle kohta ju mingit avalikku eelteadmist," sõnab Kaljulaid ja lisab: "Ma kutsuks siiski seda teemat kajastavaid ajakirjanikke rakendama ka tervet mõistust. Mis huvi peaks olema ühel opositsioonisaadikul algatada eelnõud, millest kõige halvemal juhul suurimaks kasusaajaks on üks tema poliitilisi konkurente."

