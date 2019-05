Raimond Kaljulaid: Mart Helme on umbusaldamise kuhjaga ära teeninud

"Tegu on kibestunud inimesega, kes levitab ja usub vandenõuteooriaid selle kohta, kuidas Euroopa Komisjon ja eriteenistused teda taga kiusavad. Kui ma olin linnaosa vanem, kirjutasid täpselt samasugused inimesed vahel mulle kirju sellest, et nende naabrid neid läbi seinte kiirgusega mõjutavad ja tulnukad loevad nende mõtteid. Ma arvan, et kui te vaatate Helme hullumeelsete avalduste ja kuufaaside korrelatsiooni, saate päris üllatava tulemuse," kirjutas Kaljulaid oma avalduses.

Reformierakonna fraktsiooni juht Kaja Kallas teatas täna plaanist Helmet umbusaldada, sest siseminister on lühikese ametis oldud ajaga teinud Eesti usaldusväärsusele tohutut kahju.

Raimond Kaljulaid lahkus tänavu Keskerakonnast, sest ei kiitnud heaks erakonna ja EKRE koostööd. Kaljulaid jätkab riigikogus fraktsioonitu saadikuna ja kandideerib eelseisvatel Euroopa Parlamendi valimistel üksikkandidaadina.