Raimond Kaljulaid: kui EKREIKE saab teoks, kaalun tõsiselt, kas üldse näen võimalust Keskerakonnas edasi olla

"Ma olen jätkuvalt seisukohal, et EKRE valitsusse toomine on Eesti jaoks suur viga. Just tuli uudis, et Martin Helme nõuab rahvusringhäälingu nõukogu liikmena ERR-i juhatuselt EKRE suhtes kriitiliste ajakirjanike karistamist ja eetrist maha võtmist," kirjutas Kaljulaid. Ta leiab, et tal ei ole usaldust, et Mart ja Martin Helme või Jaak Madison suudavad Eestile pakkuda mingit mõistlikku valitsemist.

"Kui Keskerakond loobub EKRE-ga koalitsiooni moodustamisest või need kõnelused raugevad iseeneslikult, siis on kõik hästi. Kui aga Keskerakond siiski otsustab tuua EKRE valitsusse, siis muidugi pean mina väga tõsiselt mõtlema selle üle, kas ma üldse näen võimalust erakonnas edasi olla," märkis ta.

Kaljulaidi sõnutsi on spekuleeritud, et ta valmistab ette erakonnavahetust. "Ei valmista. Ma usun Keskerakonna põhimõtetesse ja loodan muidugi Keskerakonnas jätkata. Kuid kas mul on ühisosa erakonnaga, mis leiab ühisosa radikaalidega?"

Ta lisas, et peab analüüsima ka seda, kas läheb riigikokku või mitte.

"Kui lähen ja ei toeta moodustatavat koalitsiooni, hakatakse ütlema, et see on ebaaus – mandaat on saadud Keskerakonna nimekirjas, tuleb täita erakonna otsuseid," sõnas ta. "Kui ma ei lähe riigikokku ja loovutan koha asendusliikmele, siis ütlevad väga paljud minu poolt hääletanud inimesed, kes on EKRE vastu, et vean hoopis neid alt ja nende hääled lähevad kaduma. Ja neil on õigus."

Kaljulaid kaalub sedagi, kas kandideerida Euroopa Parlamenti. "Kui ma otsustan Euroopa valimistele minna, siis algab kohe vilekoor, et küllap oli kogu minu eelnev tegevus lihtsalt kaval PR ja Euroopa valimiste kampaania. Mis on täiesti alusetu süüdistus. Nagu mind ümbritsevad inimesed hästi teavad - nii see ei ole."