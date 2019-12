Raimond Kaljulaid kandideerib sotside Tallinna piirkonna esimeheks

Kaljulaidi sõnul peab ta piirkonna juhi kandidaadina peamiseks väljakutseks valmistumist järgmisteks kohalikeks valimisteks, mis toimuvad 2021. aastal. „Usun, et sotsiaaldemokraatide targa ja tööka meeskonnaga peame keskenduma sellele, et meil oleks võimalik pakkuda häid ja toimivaid lahendusi, mis viivad elu Tallinnas edasi nii transpordi, teedeehituse kui linnaplaneerimise, sotsiaal- või tervishoiuvaldkonda silmas pidades,“ rääkis ta.

Kaljulaidi sõnul peab Tallinna puhul alati silmas pidama seda, et linna juhtimise kvaliteet ja laiapõhjalisus mõjutab ka Eesti majandust tervikuna. "Tallinn peab olema kvaliteetne elukeskkond ja samas tõhus ning majanduse arengut toetav ettevõtluskeskkond," lisas ta.

„Tallinnas luuakse üle poole Eesti SKT-st. Seega peab Tallinna puhul alati silmas pidama, et ka ettevõtted on oluline osa siinsest kohalikust kogukonnast. Kui neil läheb hästi, siis inimeste sissetulekud suurenevad ning täiendav maksutulu võimaldab Eesti riigil ja selle omavalitsustel pakkuda paremaid avalikke teenuseid – panustada enam tervishoiule, teadusele, haridusele, aga ka pensionitele või sotsiaalvaldkonnale,“ rääkis Kaljulaid.

Piirkonna juhiks kandideerimine tähendab ühtlasi seda, et endine Põhja-Tallinna linnaosa vanem on järgmistel valimistel sotside kandidaat Tallinna linnapeaks. Hiljuti tellis Eesti Päevaleht Turu-uuringute AS-ilt küsitluse, millest selgus, et kui kohalikud valimised toimuksid juba praegu, toetaks Kaljulaidi linnapeana 22% Tallinna elanikest. Praegust meeri Mihhail Kõlvarti toetaks 48% ja Reformierakonna piirkonna juhti Kristen Michalit 8% kohalikest.