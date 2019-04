Raimond Kaljulaid: Kaja Kallas võib täna arvestada minu poolthäälega

"Mulle on antud nõu jääda erapooletuks, et mitte pahandada Euroopa parlamendi valimiste eel neid valijaid, kellele Reformierakond ei meeldi," kirjutas Kaljulaid oma blogis. "Ma olen kindel, et minu valijad on väga targad inimesed ja mõistavad suurepäraselt, miks ma antud juhul hääletan Kaja Kallase poolt."

Ta lisas: "Asi ei ole selles, et mulle on ühtäkki ja üleöö armsaks muutunud Jürgen Ligi, Kristen Michal, Andrus Ansip ja paljud teised Reformierakonna suurkujud. Küsimus on toetusavalduses Kaja Kallasele, kes on jäänud oma põhimõtetele kindlaks ja ausaks."

Kaljulaid põhjendas oma otsust sellega, et Kallas välistas enne valimisi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga koostöö (EKRE) ning jäi sellele seisukohale pärast valimisi kindlaks. "Keskerakonna esimees Jüri Ratas välistas samuti enne valimisi EKREga koostöö. Kuid me teame nüüdseks, et EKRE liidritega võeti Keskerakonna poolt ühendust juba esimestel tundidel peale valimistulemuste selgumist. Meest sõnast, härga sarvest – ütleb vanasõna."

Kaljulaidi hinnangul tegi Ratas EKRE valitusse kaasamisel suure vea. "See kahjustab Eesti majandust ja vähendab meie inimeste sissetulekuid. See vähendab meie liitlaste usaldust Eesti vastu ning lõhestab Eesti ühiskonda," põhjendas ta.

Kaljulaid lisas sedagi, et tema tal ei ole Reformierakonnaga mingit kokkulepet. "Riigikogu liikmena lähtun hääletusel sellest, millised on minu põhimõtted ja kuidas ma näen käesoleva aja poliitilisi väljakutseid Eesti ja Euroopa jaoks."