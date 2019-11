Raimond Kaljulaid: Isamaa, kas see ongi teie volikogu? Toatäis vuntsidega mehi!

"Isamaa käskude-keeldude keelepoliitika ei ole väga tark mõte! Mitte miski ei kindlusta Eesti keele ja kultuuri elujõudu enam kui tugev majandus, võrdsed võimalused ja head avalikud teenused, mis muudavad Eesti veel paremaks kohaks, kus elada, õppida ja töötada," pahandas värske sots.

Erakonna Isamaa täna üllitatud politiiline avaldus eesti keele kohta sisaldab muu hulgas nõuet, et Eesti ülikoolidesse tulevad välisõppejõud peaksid eesti keele selgeks õppima.

"Halduslepingute sõlmimisel kõrgkoolidega uueks perioodiks pööratakse senisest selgem tähelepanu eestikeelse kõrghariduse hoidmise ja arendamise nõudele. Asjaajamiskeel avalik-õiguslikes kõrgkoolides peab olema eesti keel. Välisõppejõudude töölepingusse tuleb lisada nõue omandada eesti keele oskus vajalikul tasemel vähemalt kolme aasta jooksul," seisab avalduses.

"Välisõppejõududelt keeleõppe nõudmise asemel tuleb hoopis võtta end kokku ja rahastada teadus- ja arendustegevust valimiste eel kokku lepitud ühe protsendini SKT-st," kirjutas Kaljulaid sotsiaalmeedias kommentaariks.

Ühtlasi lubas erakond praeguse keeleinspektsiooni asemele luua suuremate volitustega keeleameti. Keeleameti loomise asemel soovitas Kaljulaid aga investeerida täiendavalt eesti keele õppe kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamisse.

Paistab, et Kaljulaidil on tuline kihk Isamaale vastanduda, kuivõrd posituse viimases lauses läheb ta päevapoliitilistelt teemadelt siiski isiklikele üle: "Isamaa, see on siis Teie volikogu? Toatäis vuntsidega mehi ja kolm naist? Vanad kännud, kellel pole mingit sõnumit homsele Eestile!"