Raimond Kaljulaid europarlamenti kandideerida ei plaani

Koalitsioonikõneluste katkestamise Keskerakonna poolt oleks võinud Kaljulaiu hinnangul kaasa tuua see, kui mitmed fraktsiooni liikmed oleksid teatanud, et nemad seda lepet toetada ei saa. "Arvata võib, et kui erakondade volikogud on andnud toetuse koalitsioonileppe sõlmimiseks, siis on väga raske ette kujutada, et erakonna nimekirjas riigikokku valitud saadikud seda otsust ei täidaks," märkis Kaljulaid.

Omamoodi tähelepanuväärne oli Kaljulaiu hinnangul EKRE esimehe Mart Helme intervjuu eilses ETV saates "Esimene stuudio", täpsemalt see, kuidas Helme rääkis Jüri Ratasest. "Et Jüri Ratas ikka võiks süveneda ja mitte sekkuda meie erakonna asjadesse ja siis ta suure põlgusega ütles, et me ei ole veel ju selles valitsuses," rääkis Kaljulaid. "Mulle tundub, et praegu toimub mingi kauplemine, et see oli sõnum Keskerakonnale, et ärge arvake, et te võite meiega kindlalt arvestada," märkis Kaljulaid.