Raimond Kaljulaid: ERJK likvideerimine võib pikas perspektiivis õigusriiki tugevamaks muuta

"Kas valitsuskoalitsiooni soov anda erakondade rahastamise järelvalve funktsioon üle Riigikontrollile on kuidagi ohtlik Eesti õiguskorrale või tähendab seda, et erakondade rahastamise üle enam tõhusat ei järelvalvet ei teostata? Ma ei arva nii," teatas Kaljulaid ühismeedia postituses.

Kaljulaid märkis, et erakondade rahastamise järelvalve komisjoni kuuluvad erakonnaseaduse asemel riigikogus esindatud erakondade esindajad ja kolme ametkonna, riigikontrolli, õiguskantsleri ja valimiskomisjoni esindajad. "Seega nt viie erakonnaga riigikogu koosseisu korral on poliitikud komisjonis enamuses. Minu meelest see küll ei ole otstarbekas ja õige, et poliitikud iseenda rahastamist kontrollivad," sõnas Kaljulaid.

Teise argumendina idee kasuks tõi Kaljulaid välja, et riigikontrolöri nimetab ametisse riigikogu presindendi ettepanekul ning säärane kord välistab alluvussuhte ja on sõltumatuse tagatis. "Minu meelest on senised riigikontrolörid olnud üldiselt sõltumatud ja ma ei näe põhjust riigikontrolli umbusaldada," märkis ta.

Kaljulaid peab riigikontrolli tugevaks ametkonnaks. "Nendepoolse järelvalve sisulises kvaliteedis ei ole küll mingit põhjust kahelda," ütles ta. "Seega mina ei näe hetkel veenvat argumenti, miks tuleks eelistada senist erakondade rahastamise korraldust (poliitikutest enamusega komisjon) sõltumatule ja professionaalsele riigikontrollile," lisas Kaljulaid.

"Ja ma ei näe, miks sellise otsuse tegemine peaks kuidagi tähendama võimu veel suuremat konsolideerumist praeguse koalitsiooni kätte. Muidugi on praeguse valitsuse käitumine väga suur probleem ja oht õigusriigile ja julgeolekule, kuid konkreetselt see eelnõu võib pikemas perspektiivis õigusriiki tugevamaks muuta. Katkine kell näitavad kaks korda päevas õiget aega - ka katkine valitsus teeb aeg-ajalt mõistlikke otsuseid. Võimalik, et see on üks neist?" püstitas Kaljulaid küsimuse.

Valitsusliidu erakonnad esitasid esmaspäeval riigikogule eelnõu, mis näeb ette Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) likvideerimise ja selle ülesannete andmise riigikontrollile.