Raimond Kaljulaid EKRE ühiskoalitsioonist Euroopas: see liikumine on eksistentsiaalne oht Eestile

Planeeritud fraktsiooni kuuluvad peale EKRE Itaalia Lega Nord, Põlissoomlased, Taani Rahvapartei, Saksamaa Alternativ für Deutschland (AFD).

Facebookis vahendas Madison, et otsus võeti vastu esmaspäevasel kohtumisel Milanos, eesmärgiga keskenduda Euroopa majandusühenduse põhimõtetele. Madisoni väite kohaselt on algatuse vastu huvi tundnud ka Austria parempoolne erakond Austria Vabaduspartei (FPÖ).

"Oleme otsustanud, et meie saadik(ud) Euroopa Parlamendis ühinevad kõige jõulisema konservatiivse ja parempoolsema algatusega!Euroopa Liit peab olema riikide liit ja tuginema vaid majandusühenduse põhimõtetele, mitte föderalistlikule ideoloogiale, kus Euroopa Komisjon on nagu valitsus kõikide riikide üle. Euroopa Parlamendis saab olema suur parempoolne jõud, kes otsustavalt mõjutab Euroopa tulevikku," vahendas saadik.

Uudisele reageeris kiiresti Raimond Kaljulaid, kes kommenteeris, et parempoolsete jõudude koondumine tähendab seda, et pannakse end valmis ühendada jõud "üheks löögirusikaks".

"See liikumine on eksistentsiaalne oht Eesti Vabariigile, meie majanduslikule heaolule ja julgeolekule. Eesti kui Euroopa väikeriigi huvides on ühtne ja tugev Euroopa ning Eesti kui konstruktiivne partner meie Euroopa liitlastele," sõnas Kaljulaid.

"Oleme olukorras, kus Eesti valitsusest kolmandik kuni kaks kolmandikku vihkavad Euroopat, vihkavad Euroopa vabadusi ja aitavad Euroopa tasandil kõigiti kaasa, et EL-i, mis on eelmise sajandi edukaim rahuprojekt, uute konfliktide sügavmusta kaevu uputada. Kahjuks esindab seda mõtteviisi suuresti ka uue valitsuse välisminister Urmas Reinsalu," kritiseeris Kaljulaid.

Tema hinnangul on EKRE valitsuse kõige tahte- ja teovõimelisem osapool.