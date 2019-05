Raimond Kaljulaid: EKRE-st on kujunemas liikumine, millel on paramilitaarse grupeeringu tunnused

"Ma imestan, kuidas Ratas ja Ko ei näe või ei taha näha, et EKRE-st on kujunemas liikumine, millel on 21. sajandi digitaalse ühiskonna mõttes teatud paramilitaarse grupeeringu tunnused. See on väga ohtlik," kirjutas Kaljulaid sotsiaalmeedias.

Kaljulaidi sõnul tunduvad EKRE-l olevat oma "kübersõdalaste rünnakrühmlased", kes ründavad kõike ja kõiki, kes on EKRE suhtes kriitilised. "Selle tegevuse eesmärk on täpselt sama, mis oli Hitleri pruunsärklastel - hirmutada poliitilisi vastaseid, suruda maha kõiki, kes võivad takistada nende võimule jõudmist. Lihtsalt ajad ja meetodid on muutunud. Sisu on sama," märkis ta.

"Siseminister Helme isegi mitte ei varja, et EKRE-l ongi oma inimesed, kes Kuusiku väideteva vägivallatsemisega seotud politseiuurimisega paralleelselt teostavad oma õigussüsteemi välist uurimist. Ja ta hirmutab Ekspressi ja teiste meediakanalite allikaid - me teame, kes te olete, vaadake ette!" lisas Kaljulaid.

"Ekspress kirjutabki, et nende allikaid jälitatakse, pildistatakse.

Mis Eestis toimub?" küsis Kaljulaid.