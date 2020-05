Raimond Kaljulaid eitab, et peab ERJK likvideerimise eelnõud mõistlikuks enda mineviku tõttu Keskerakonnas

"Kas valitsuskoalitsiooni soov anda erakondade rahastamise järelvalve funktsioon üle riigikontrollile on kuidagi ohtlik Eesti õiguskorrale või tähendab seda, et erakondade rahastamise üle enam tõhusat ei järelvalvet ei teostata? Ma ei arva nii," teatas Kaljulaid ühismeedia postituses.

Enne 2013. aasta valimisi pandi Hiiu staadionile üles reklaamid linna raha eest, millel ilutsesid keskerakondlased Jaanus Mutli, Edgar Savisaar ja Arvo Sarapuu. ERJK tegi plakatile ettekirjutuse, kriminaalasjas pandi Kaljulaidile süüks kaasaaitamine linna raha omastamisele. 2016. oktoobris, paar nädalat pärast süüdistuse esitamist lõpetati kriminaalasi toonase Põhja-Tallinna linnaosa vanema Kaljulaidi suhtes oportuniteedi põhimõttel. Kaljulaid pidi toona riigi tuludesse 1000 eurot ja hüvitama ka semiootikaekspertiisi kulud, mis olid 800 eurot.

Kaljulaid lükkas ümber, nagu oleks tema sõnavõtt ERJK likvideerimisest mõjutatud sellest, kuidas ka Kaljulaid ise komisjoni uurimise alla sattus. “Ma pole öelnud, et küll on hea mõte ERJK likvideerida,” väitis Kaljulaid.