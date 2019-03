Raimond Kaljulaid alustab kampaaniat, et EKRE peatada

"Mitmed inimesed on avalikult öelnud, et nad on selle koalitsiooni vastu. Mihhail Kõlvart on öelnud, et vene valija pole selleks koalitsiooniks mandaati andnud, Vadim Belobrovtsev on öelnud, et ta seda koalitsiooni ei toeta, Jufereva-Skuratovski ei toeta, Vladimir Svet ei toeta...aga nad pole mitte keegi öelnud, et nad vastu hääletavad. Isegi nad ei peaks sellele vastu hääletama, aga nad peaksid lihtsalt selgelt märku andma, et see koalitsioon ei saa arvestada nende häälega," selgitas Kaljulaid oma otsust kutsuda üles "vene tiiba".

Kaljulaid on omasõnul eelmisel nädalal Jüri Ratasega koalitsiooniteemadel vestlenud, kuid on jäänud viisakalt eriarvamusele. "Jüri Ratasel on viimastel päevadel olnud väga kiire pidada kõnelusi, seal on ju olnud nii olulised küsimused - mesilasperede küsimus, muusikaakadeemia üliõpilaste muusikalisest tasemest on räägitud - seal on olnud väga tõsised vestlused ning seal on olnud väga kiire," märkis Kaljulaid.

Ta ei soostunud kommenteerima stsenaariumit, kui koalitsioon siiski läbi läheb. "Need inimesed ise ei pakata optimismist Eesti tuleviku osas, ma loodan, et need kõnelused veel raugevad. On väga oluline, et vene tiiva esindajad mõistavad, et niipea kui nemad nendele kõnelustele ei ütlevad, siis need ka lõppevad," tõi Põhja-Tallinna linnaosa vanem välja.

PBK eetrikeelu kohta lisas Kaljulaidile, et telekanal ei olnud seda pidanud klassikaliseks reklaamiformaadiks, mistõttu kanal loobus reklaami näitamisest. "Mis teha, kanal ei pea kõigilt raha vastu võtma,". Kaljulaid plaanis PBK eetris seda näidata mõne aja vältel, et sõnum venekeelse kodanikuni jõuaks. Ta avaldas lootust, et see sõnum levib siiski internetis ehk veelgi paremini.

Kaljulaid kirjutab oma blogis:

Mida teha, et EKRE ei pääseks valitsusse? Nagu olen mitmel pool kirjutanud ja rääkinud – punane stopp-nupp nende kõneluste peatamiseks on Keskerakonna nö “vene tiiva” käes.

Hetkel on peamiselt räägitud, et vaatame kõigepealt seda, milles õnnestub kokku leppida.

See on õige, et poliitikas tuleb eelkõige otsida kompromisse ja ühisosa, kuid mina ei mõista, millist ühisosa EKRE poliitikutega on Keskerakonnal võimalik leida?

EKRE poliitikud on nimetanud vene kogukonna esindajaid “parasiitideks” ja “tibladeks”. Milline on selles küsimuses võimalik kompromiss – et edaspidi ei tohi enam öelda “tibla”, tohib öelda ainult “parasiit”?

On teatud väärtused, millest ei tohi taganeda.

Ma olen Mihhail Kõlvartiga nõus – Keskerakonna valija ei ole andnud meile mandaati läbirääkimisteks EKRE-ga. Me lubasime enne valimisi, et me ei tee EKRE-ga koostööd.

Küsimus ei ole selles, kas me võime järgmistel kohalikel valimistel kaotada hääli. Kui Keskerakond läheb sellesse valitsusse, kaotame me oma näo.

Loe veel

Et oma kolleegidele veel kord seda riski teadvustada alustan tänasest kampaaniaga, kus kutsun Kõlvartit, Toomi ja teisi Keskerakonna poliitikuid veel kord kaaluma, millised on nende võimalused selle protsessi peatamiseks.

Olen paljudega neist viimastel päevadel nõu pidanud. Minu kolleegid on targad ja ettenägelikud poliitikud, kes tunnetavad väga selgelt vastutust erakonna valijate ja ühiskonna ees.

Mõistan täielikult nende muret erakonna tuleviku pärast – kindlasti ei ole tegemist lihtsate otsustega, mis tuleb langetada.

Mitmed minu kolleegid on kinnitanud, et kavatsevad EKRE valitsusse kaasamise vastu hääletada erakonna juhatuses ja volikogus. Usun, et ka ühiskond mõistab, et tegelik rindejoon on Riigikogus.

Hetkel arvestavad koalitsiooni moodustavate erakondade juhid Riigikogus 57 mandaadiga.

Piisab sellest kui seitse Keskerakonna poliitikut ütleb, et nemad EKRE valitsusse võtmist toetada ei saa ning on vajadusel valmis tulema Riigikokku ning vastavalt hääletama. Sel juhul ei ole enam võimalik kõnelusi edasi pidada.

Pean oluliseks ka seda, et vene kogukond teab, et nende esindajatel on täna veel võimalus see protsess peatada.

Üks detail veel. Kahjuks keeldus antud reklaamide näitamisest raha eest telekanal PBK, mistõttu olen sunnitud kasutama teisi kanaleid.

Kindlasti jõuab sõnum ka sel viisil suure osa vene kogukonna esindajateni ja neile ei jää Toompeal toimuv saladuseks.

Pean Keskerakonna väärtuseid väga olulisteks ning tugevat erakonda asendamatuks instrumendiks nende ellu viimisel ja meie valijate huvide kaitsmisel.

Valitsuskoostöö paremäärmusliku erakonnaga EKRE kahjustab olulisel määral erakonna mainet ning vähendab Eesti ühiskonna usaldust Keskerakonna suhtes. Olen kindel, et see kahjustab Eesti ühiskonda ja Eesti riiki.

See, mida ma teen, ei ole must või valge PR isiklikes huvides – minu tegevuse ainus eesmärk on hoida ära kahju nii Eestile kui Eesti Keskerakonnale.