Rail Balticu vastaste jõud ei rauge: riigikogule ja valitsusele saadetud avalikul kirjal on üle 500 allkirja

"Eestile kahjulik Rail Balticu projekt on mõistlik peatada. Vältimaks korvamatut kahju loodusele ja majandusele, on taristu arendamisel arukas kasutada olemasolevaid raudteekoridore, nagu on korduvalt nõudnud ka avalikud kirjad ja erinevad ühiskondlikud organisatsioonid." Nii arvab 522 inimest, kes on riigikogule ja valitsusele saatnud järjekorras viienda kirja. Kiri ilmus täna Postimehe "Meie Eesti" rubriigis.

Rail Balticu vastase allkirjade kogumise üks algatajaid on ühiskonnategelane, ajakirja Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho. "Eesti peale laiemalt mõtlevate inimeste südamed on tulvil muret, et kõik rikutakse ära ja mis keskkonnast järgi jääb. Seni ei ole meie kirjadele mingisugust reaktsiooni olnud, poliitilised otsused paistavad olevat tehtud ja neid ei paista midagi kõigutavat," nentis Kiho.

Pöördumistele oma allkirja andnud Eestimaa Roheliste esinaine Züleyxa Izmailova tõdes sama. "Kirju peab aga ikka kirjutama, et asjad oleksid inimestel meeles. Kõik märgid ju praegu näitavad seda, et Rail Balticu projekt on suures kriisis. Kui inimesed lahkuvad juhtivpositsioonidelt ja ei suudeta kokku leppida olulistes küsimustes, siis see annab tunnistust, et midagi on väga-väga halvasti," ütles Izmailova.

"Kui Eestis püütakse jätta muljet, et projektiga liigutakse edasi ja pandi lausa näitlikult nurgakivi, siis reaalsuses ei ole projekt edasi liikunud. Lisaks on Eestis rahulolematus suurprojektidega üha kasvav, kuna inimesi ei ole nendesse piisavalt kaasatud," lisas ta.