Rail Balticu toetusrühma juht Helme praalimisest: Mina ei ole sellisele koalitsioonileppele allkirja andnud

Andres Metsoja pahandas EKRE esimehe ja siseminister Mart Helme väljaütlemise peale pühapäevases raadiosaates „Räägime asjast”. „Tegelikult Rail Baltic ei lähe edasi. Jah, ostetakse küll maid ja istuvad mingid tüübid, kes saavad korraliku palka, kuid tegelikult projekt seisab. Ja see on suurel määral tänu sellele, et meie oleme ta seisma pannud,” rääkis Mart Helme Tre raadios.

Isamaaa erakonda kuuluv Metsoja jagas Mart Helme öeldut Facebookis ning kirjutas juurde: „Kui nõnda, siis saab minul Mardiga samas koalitsioonis olemise ruum otsa.”

„Mina olen andnud allkirja koalitsioonileppele, mida viib ellu valitsus erinevate ministriportfellidega ja parlamendisaadikuna just nimelt andnud allkirja plaanile, tegevuskavale,” põhjendas Metsoja Delfile oma pahameelt. „Kui seal on kokku lepitud, et Rail Balticu projektiga minnakse edasi ning üks valitsuse liige tuleb ja ütleb, et nad teevad kõik endast oleneva, et seda justkui torpedeerida, siis minu jaoks on see hämmastav.”

Metsoja selgitas, et praegu toimub maade võõrandamine, Rail Balticu projektiga minnakse edasi ja on kerkinud ka probleemid. „Alles istusin Rail Balticu toetusrühma esimehena maha ja arutasime nii (majandus- ja taristuminister) Taavi Aasa kui justiitsministriga (Raivo Aeg) küsimusi, kuidas seda võõrandamisprotsessi viia läbi mõistlikult, nii et kodaniku jaoks oleks riik partner ja ei tekiks olukordi, kus näiteks maa võõrandamisega seotud kõrvalnõudeid hakkab iga maaomanik või eraettevõtja hagema kohtu kaudu. See on ebanormaalne. Kui see on riigi avalik huvi, siis riik peab pakkuma ka selgeid lahendusi eraomaniku jaoks,” kirjeldas riigikogulane praegu arutlusel olevaid küsimusi.

Praktiliste arutelude kõrval mõjus Helme avaldus talle kummaliselt. „Väga pikaajaline planeeringuprotsess on läbi viidud, kokkulepped on saavutatud, päris hulga raha on investeeritud ja siis valitsuse liikmena tulla ja öelda lihtsalt, et me takistame seda tegevust, siis vabandust, aga sellisele koalitsioonileppele mina ei ole allkirja andnud,” sõnas Metsoja.