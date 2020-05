Kas EKRE suutis Rail Balticu tõesti peatada? Milline on seis hiigelprojektiga, mille venimist on aastaid kirutud? Kuigi töö Rail Balticuga on seni käinud peamiselt paberil, loetleb raudteed ehitav firma üles konkreetseid objekte, kus on kavas esimesel võimalusel kopp maasse lüüa.