Raik: Keskerakonna juhid jätkavad demagoogia emeriit-doktor Savisaare pärandit

"Ma kirjutan seda kommentaari raske südamega, sest ma tunnustan Mailis Repsi ja Jüri Ratase paljusid tegusid Eesti poliitikas. Aga pean küsima, kas Mailis Reps ja Jüri Ratas tõepoolest ongi Savisaare mantlipärijad?" küsib Raik sotsiaaldemokraatide pressiteenistuse vahendusel.

"Üleolev ja ükskõikne suhtumine faktidesse ning nende meelevaldne tõlgendamine oli miski, mille tõttu ristiti Edgar Savisaar omal ajal demagoogia doktoriks. Nüüd, kus Savisaarest on saanud emeriit-doktor, jätkab tema „pärandit“ terve koolkond. Erinevus eelkäijast seisneb selles, et sama stiili rakendatakse kõige kõrgemal täidesaatval tasemel. Keskerakonda pidevalt saatev korruptiivse raha aura pole kuhugi kadunud. Kui palju on Jüri Ratase ja Mailis Repsi Keskerakond seesama erakond, mille juhtimisstiili nad napilt neli aastat tagasi kritiseerisid? Mailis, Jüri, palun tõestage, et ma eksin."

Keskerakonnale tehtud salapärase annetuse osas algatas riigiprokuratuur täna kriminaalmenetluse uurimaks, kas Jana – Helen Juhaste on Keskerakonnale teadlikult teinud keelatud annetuse. Esialgsetel andmetel annab J-H. Juhastet puudutav teave – sh teave tema ametlike sissetulekute kohta – põhjuse raha päritolus kahelda. Vaid kriminaalmenetlusega saab selgitada, kas J-H. Juhaste annetas Keskerakonnale enda või kellegi teise raha ning milline on annetatud raha täpne päritolu.

Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul kellelegi kahtlustust esitatud ei ole. "Me kontrollime kriminaalmenetlusega, kas Jana-Helen Juhaste annetas teadlikult Keskerakonnale kellegi teise raha. Kui uurimisega selgub, et see nii oli, tuleb menetlejatel välja selgitada ka see, kas erakond oli teadlik raha tegelikust päritolust ning kas ka erakonda on alus kahtlustada kuriteos - keelatud annetuse vastuvõtmises," teatas Pern.

Menetlust viib riigiprokuratuuri juhtimisel läbi keskkriminaalpolitsei.