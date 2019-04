Rahvusringhääling ei tee "Kõigi Eesti laulust" otseülekannet

ERRi kommunikatsioonijuht Pille-Mai Helemäe ütles Delfile, et mahukale teleprojektile - ja seda vabas õhus toimuv kontsert on - eelneb põhjalik ettevalmistus.

"Antud sündmuse puhul on ERRil korraldajatega küll kontakt olnud, aga jõudsime ühisele arusaamisele, et tehnilisi ja ajast tingitud asjaolusid arvestades ERR kontserdist teleülekannet ei tee. Seda enam, et korraldajate sõnul oli neil juba olemas pakkumine erameedialt sooviga kontserti üle kanda," ütles ta.

"Kõigi Eesti laulust" teevad otseülekanded Delfi, Postimees ja TV3. Tootmiskulud tasuvad ürituse korraldajad.

Tasuta kontserdil astuvad üles Ewert and The Two Dragons, Ivo ja Robert Linna, Revals, Lenna, Svjata Vatra, NOËP, Mari Kalkun, PX Band, Tanel Padar, Synne Valtri Band, Stefan, Idealnõje Ljudi.