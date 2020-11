Rahvusooperi nõukogu valis teatri uueks peadirektoriks Ott Maateni

Ilja toob välja, et Ott Maaten on edukalt juhtinud ka mitut keerukat ehitus- ja rekonstrueerimisprojekti. „Olukorras kus meie rohkem kui saja-aastane rahvusooper tegutseb ikka veel draamateatriks ehitatud hoones ning muusikalavastuste etendamiseks sobimatu akustika ja lavaga saalis, aga samal ajal on käivitunud arutelu, kas lülitada ooperimaja riikliku tähtsusega kultuuriehitiste nimekirja, on äärmiselt oluline, et teater saab peadirektori, kes on võimeline ka ehitusprotsesse juhtima. Soovin uuele peadirektorile edu ja jõudu!“

Ott Maaten on sündinud 5. juulil 1967 Viljandis ning lõpetanud Tallinna Riikliku Konservatooriumi klarneti erialal (1989). Täiendanud ennast 1989–1990 Moskvas Gnessinite nimelises Venemaa muusikaakadeemias ning 1990–1992 Pariisi konservatooriumis. Aastatel 1990–1993 elas ja töötas professionaalse muusikuna Prantsusmaal. Alates aastast 2003 on ta töötanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia finants- ja haldusdirektorina. Ta on juhtinud EMTA lavakunstikooli renoveerimist, samuti EMTA uue kontserdi- ja teatrimaja rajamist, mis valmis aastal 2019.

Vabal ajal tegeleb Maaten juba aastaid lennuspordiga: ta on Eesti meister 2014 motovarjuspordis ning saavutas 2012. aasta MM-võistlustel samal alal 14. koha. Samuti on ta aktiivne harrastusornitoloog.

Ott Maaten valdab vabalt prantsuse, vene, inglise, soome ja saksa keelt.

Uus peadirektor asub ametisse 1. jaanuaril 2021 ning temaga sõlmitakse leping 3 +2 aastaks.