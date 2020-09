Rahvusooper Estonia taotleb oma külalistele isolatsiooninõudes erandit

Rahvusooperisse Estonia on kutsutud sügisel külalisartistid Ukrainast ja Venemaalt, kes esitavad solistirolle rahvusooperis etenduvates ooperites.

Kuna nad saabuvad kolmandatest riikidest, siis kehtib neile praeguse seaduse kohaselt neile Eestisse saabumisel 14 päevane eneseisolatsiooni nõue.

Estonia teater uurib, kas on võimalik taotleda neile erandit, et neile e kohaldataks samasugust piirangut nagu Euroopa Liidust tulijatele - see tähendaks riiki saabumisel testi tegemist, seejärel nädalast piiratud liikumisvabadust ning kui ka teine test osutub positiivseks, on inimesed oma liikumistes vabad.

Varasemalt on sarnane erand tehtud Rally Estonia sõitjatele.