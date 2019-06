Rahvastikuministri algatusel loodi ülemaailmse eestluse koostöökomisjon

Komisjoni moodustamise eesmärk on tagada parem koostöö eri ministeeriumide ja eestluse edendamisega tegelevate organisatsioonide vahel.

„Koostöökomisjon saab olema üks olulisemaid arutelukogusid Globaalse Eesti programmi väljatöötamises, mis asendab alates 2021. aastast senist rahvuskaaslaste programmi,“ ütles rahvastikuminister Riina Solman. „Väliseesti kogukonnad, kes on esindatud selles koostöökomisjonis, on oma aktiivse tegevusega hoidnud elus eestlust maailma paljudes eri paikades ning aidanud esindada Eesti seisukohti oma asukohariikides. Valitsus soovib omalt poolt luua tingimused, et hea koostöö jätkuks ja meie väliseesti kogukonnal oleks kindlus oma missioonirikast tööd kodueesti hea tahte saadikuna jätkata.“

Siseministeeriumi juurde moodustatud koostöökomisjoni juhib rahvastikuminister ning selle liikmed on haridus- ja teadusminister, kultuuriminister, sotsiaalminister, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister, välisminister, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esindaja, Integratsiooni Sihtasutuse esindaja, rahvuskaaslaste programmi nõukogu kaks esindajat ja väliseesti suuremate katusorganisatsioonide – Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu, Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas ja Rootsi Eestlaste Liidu esindajad.

Rahvastikuministri vastutusvaldkonnas on rahvastiku- ja perepoliitika ning uussisserändajate kohanemise poliitika kavandamine ja koordineerimine, väliseesti kogukondade kaasamine, kodanikuühiskonna arengu kavandamine ja koordineerimine ning rahvastiku toimingutega ja usuliste ühendustega seotud küsimused.