Rahvastikuminister tunnustab Eesti vaimu hoidmisele pühendunud väliseestlasi

"Soovin teile õnne meie Eesti riigi 102. sünnipäeva puhul. On selge, et oma riik on kallis. Ta on seda igas mõttes. Ma tänan teid, et olete hoidnud Eestit oma südames alati ja igal pool. Ma tänan teid, kes te olete aidanud muuta Eestit suuremaks, tuntumaks ja paremaks üle maailma. Ma tänan teid, et olete olnud Eesti esindajad ja saadikud kõikjal, kus te elate," teatas Solman pressiteate vahendusel..

Siseministeeriumi kuldteenetemärgiga tunnustab rahvastikuminister ja avaldab tänu ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni liikmetele:

Marju Rink-Abelile – ülemaailmse Eesti Kesknõukogu ja Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides presidendile Eesti riigi, keele ja kultuuri hoidmise eest;

Aho Rebasele – kauaaegsele Rootsi eesti kogukonna ja kultuuritegevuse eestvedajale Eesti riigi, keele ja kultuuri hoidmise eest.

Siseministeeriumi hõbeteenetemärgiga tunnustab minister ja avaldab tänu ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni liikmetele:

Marcus Adrian Kolgale – Eestlaste Kesknõukogu Kanadas esindajale, publitsistile ja politoloogile Eesti riigi, keele ja kultuuri hoidmise eest;

Sirje Kiinile – Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides esindajale, eesti kirjandusteadlasele, kirjanikule, ajakirjanikule ja tõlkijale Eesti riigi, keele ja kultuuri hoidmise eest.

Siseministeeriumi tänukirjaga tunnustatakse väliseesti kogukondade aktiivseid eestvedajaid, eesti kultuuripärandi hoidjaid: