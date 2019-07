Rahvastiku- ja perepoliitika osakonna juhataja: pered peaksid riigilt pikaajalisemalt tuge saama

Sarah Adamson reporter-toimetaja RUS

Lea Danilson-Järg Foto: TIINA KÕRTSINI, Õhtuleht

"Põhiline eesmärk on, et Eestis sünniks rohkem lapsi ja ränne oleks meie enda poolt juhitud, mitte isekulgev, et siia tuleksid inimesed, keda me tahame, et tuleksid," sõnas Lea Danilson-Järg, kes alustab siseministeeriumi rahvastiku- ja perepoliitika osakonna juhatajana tööd augustis.