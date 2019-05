Rahvasaadikud ei kipu autoliisingu hüvitamist lõpetama

Avalikkus kritiseerib riigikogu töö puhul kõige teravamalt just kuluhüvitiste maksmist ja eriti seda, et nende eest saab ka autot liisida. Enamik riigikogu erakondi on seisukohal, et praegune süsteem on piisavalt hea ega vaja muutusi. Erand on EKRE, mis kaaluks muutusi, sealhulgas auto liisimise võimaluse kaotamist.

Riigikogu esimeheks valitud EKRE saadik Henn Põlluaas ütles LP-le antud intervjuus, et kuluhüvitised on vajalikud, aga probleem tekib siis, kui liisitakse endale autosid ja raha kulutatakse ära enda huvides. Eelmises koosseisus oli EKRE fraktsioon ainus, mis ei kasutanud kuluhüvitisi isiklike autode liisimiseks, ja Põlluaasa sõnul on ka selles koosseisus kavas samamoodi jätkata. EKRE oleks valmis toetama sellist muutust, et kuluhüvitiste eest ei saaks üldse autot liisida, aga igasuguse muutuse jaoks oleks vaja saavutada erakondade üksmeel. Ometi arvas ka Põlluaas, et riigikogu liikmel on tööks autot vaja.