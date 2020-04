Rahvamassid tormavad jätkuvalt rabadesse ja jugade juurde. Politsei on trahvimisega siiani veel leebe

"Politsei on praegu suuremate jõududega nähtaval nii linnatänavail kui ka linnast väljas. Eelkõige suhtleme inimestega ja selgitame kehtestatud piirangute olulisust. Meie töö on päästa elusid ning teeme seda reageerides kõigile inimeste elu ja tervist ohustavatele sündmustele. Selliseks sündmuseks võib praeguses eriolukorras olla ka näiteks kambakesi õues viibimine," märgib Kumm Delfile.

"Senise kogemuse põhjal saame öelda, et suuremates linnades on tänavapilt rahulikum, kuigi oleme korduvalt pidanud laiali ajama parkidesse, metsatukka või hoovidesse kogunenud inimesi. Vahel ei puudu seltskonnast ka alkohol. Õnneks suur osa inimestest saab 2+2 nõude vajalikkusest aru ja oleme selle eest neile väga tänulikud!"

Praegu on kevad ja ilmad lähevad järjest soojemaks. Kumm nendib, et rohkem tulebki olukorda selgitada neile, kes kibelevad linnast välja. "Seda nägime ka möödunud nädalavahetusel Jägala ja Keila joal, kus võis tipphetkel olla parklas lausa kuni 100 autot. Rahulikum ei olnud ka Viru raba juures, kus parkis ligi poolsada autot."

Kumm lausub et üle saja korra pole ainult vestlusest piisanud ning ollakse pidanud tegema ettekirjutuse või alustama väärteomenetlust. "Inimestega suhtlemise käigus palume mõista, miks on oluline järgida kehtestatud kogunemis- ja liikumispiiranguid. Kui nad seda ei mõista, saame neile teha kirjaliku ettekirjutuse ja selle mittetäitmisel määrata sunniraha, mida on paaril korral juba kasutatud," lisab ta. Maakeeli öeldes on siis praeguseks trahvi tehtud paaril korral, meediast on läbi käinud, et summa on jäänud saja euro kanti.

"Värskes õhus liikumine ei ole keelatud, ent vältima peaks tuntud kohti, kuhu rahvas koguneb. Eestis leidub matkaradu, kus rahulikult loodust nautides saab kinni pidada ka 2+2 reeglist. Tänases olukorras tuleks väga selgelt endale tunnistada ohtu, mis selliste massikogunemistega kaasneb," toonitab Kumm.

Eriolukord peaks praeguse seisuga lõppema 1. mail, ent valitsus saab seda pikendada.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

