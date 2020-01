Rahasaaga jätk: Vana Baskini Teater kaalub kultuuriministeeriumi kohtusse andmist

"Me praegusel hetkel uurime, millised on meie võimalused," ütles Vana Baskini Teater osanik ja juht Aarne Valmis ERR-ile. "Ega ma niisama seda kirjanduslikust huvist ei tee. Aga ma ei tahaks praegu sündmustest ette rutata."

Valmis lisas, et kohtusse pöördutakse vaid sel juhul, kui ta näeb võimalust kohtus ka võita. Selle jaoks on ettevõtte esindaja KL Consult Õigusbüroo kultuuriministrilt välja nõudnud dokumendid, mille alusel Vana Baskini Teatrile 58 000 eurot toetuseks ei antud.

Delfi on varasemalt kajastanud, et kultuuriministeerium kinnitas eraõiguslike väiketeatrite tegevustoetused 2020. aastaks kokku 3 115 399 euro ulatuses. Suurima toetuse said Von Krahli teater ja VAT teater.

Von Krahli Teater sai toetuseks 455 000 eurot ja VAT Teater 449 390 eurot. Suuruselt kolmanda toetuse sai Theatrum - 328 630 eurot. Nimetatud teatreid toetati enim ka eelmisel aastal.

Toetusesaajate nimekirja lisandus 16 000-eurose toetusega MTÜ Must Kast, kes eelmisel aastal jäi toetuseta. Toetuste kogusumma ületas 1 280 000 euroga 2019. aasta toetusi.

Teist aastat järjest jäid toetuseta Vana Baskini teater, Tartu Suveteatri Selts, Ühing Polygon ning Lavastuskoda OÜ.

Möödunud nädalal sõnas siseminister Mart Helme valitsuse pressikonverentsil, et kultuuriministeeriumi otsus jätta Vana Baskini teater toetuseta on tehtud Tallinna diletantide poolt. Etendusasutuste tegevustoetuse üle otsustab komisjon, kuhu kuuluvad teatrimaailmaga tihedalt seotud inimesed.