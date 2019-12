Rahanduskomisjon tahab põllumeestele top-up'iks eraldada kolmandiku riigireservist

Varasemalt on sotsiaaldemokraadid teinud ettepaneku eraldada riigireservist top-upiks 10,3 miljonit eurot, et põllumeestele antud lubadus saaks täidetud.

Toona ütles Kokk sotsidele vastuseks, et riigireservis olevast 15 miljonist 10,3 oleks palju ära anda. "Me kunagi ei tea ette, millised vajadused võivad aasta jooksul tekkida, et seda reservi kasutada," põhjendas ta 13. novembri istungil.

"Ma võin julgelt lubada, et praegu otsitakse väga tõsiselt, millise kuluartikli või tuluartikli alt oleks võimalik seda eelarverida katta," lubas Kokk top-upiks siiski raha juurde leida.

Kulu- ja tuluridadest siiski katteid ei leitud ja täna selgus, et Kokk teeb ettepaneku võtta raha riigireservist ning rahanduskomisjon otsustab selle üle täna kell 14 algaval istungil.

Kuid miks mitte siis juba kümme miljonit anda, nagu vajadus oleks? "Lihtsalt ei ole varianti rohkem," ütles Kokk. Ta lisas, et komisjon kiidab tõenäoliselt viie miljoni lisamise täna heaks.

Praeguse seisuga on 2020. riigieelarves põllumeeste üleminekutoetusteks ette nähtud 5 miljonit eurot. Maksimaalne võimalik oleks aga 15,3 miljonit, mida põllumehed mõistagi ka soovivad.

Üleminekutoetus on mõeldud selleks, et kompenseerida Eesti madalamaid põllumajandushüvitisi, mis Euroopa liidust tulevad. Tegemist on olulise osaga EL-i ühise põllumajanduspoliitika kokkulepetest aastateks 2014-2020. Kõik valitsuserakonnad olid enne valimisi lubanud üleminekutoetusi maksta.

Novembri lõpus teatas põllumajandus- ja maamajandusettevõtteid ühendav Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, et korraldab 10. detsembril meeleavalduse, sest järgmise aasta eelarves nn top up toetusi vähendatud ligi kolm korda. Koja juht Roomet Sõrmus aga ütles Delfile, et meeleavaldused lisa viie miljoni pärast ära ei jää.