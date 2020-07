Rahanduskomisjon kohtub minister Martin Helmega augusti teises pooles, et uurida Louis Freeh palkamise tagamaid

“6. augustil lepime kokku, millal kohtume. Ilmselt juhtub see pärast augusti keskpaika, kui Martin [Helme] on puhkuselt tagasi,” sõnas rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa).

Mida täpselt rahanduskomisjon Helmelt teada tahab, selgub rahanduskomisjoni arutelude käigus. “Praegu on üks ajaleheartikkel ning see kedagi süüdi ega õigeks ei mõista,” sõnas Kokk. Kuna huvi advokaadi palkamise tagamaade kohta on komisjonil siiski olemas, saavad liikmed ministrilt aru pärida.

Kas komisjon küsib välja lepingu, mille rahandusministeerium USA advokaadi Louis Freeh’ga sõlmis, pole kindel. “Ei ütle ei ega jaa. Oleme täna täpselt sama targad kui kõik, kes on lugenud Päevalehe artiklit. Kui tekib mingi vajadus dokumendi või paberite järgi, siis saab selle ministri käest välja küsida, kui see on riigikogu pädevuses,” selgitas Kokk.