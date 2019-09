Ragnar Nurkse instituut ühispöördumises: teadlikku pettust või korruptsiooni ei ole toimunud

Kinnitame, et süsteemset ja teadlikku pettust või korruptsiooni – erinevalt mõnedest väidetest – ei ole toimunud. 2018. aastal viidi läbi kahe Nurkse instituudis hiljuti lõppenud Euroopa Liidu rahastatud teadusprojekti välisaudit ning kummagi projekti puhul mingeid puudusi ei leitud.

Peamiselt Eesti riigieelarve, struktuurivahendite ja Euroopa Komisjoni programmidest rahastatud instituudi teadustöö administreerimine on olnud alati keeruline, täis pidevat teadmatust ja ebastabiilsust. Viimastel aastatel on instituudi eelarvest 20–25% moodustanud stabiilne riiklik baasrahastamine, mis peab katma teaduse ja õppetegevuse baaskulud. Ülejäänud instituudi eelarve koosneb erinevatest allikatest rahastatud projektidest, mida on instituudi kolme strateegilise uurimisvaldkonna peale korraga juhtida 10-15. Teadlased osalevad paralleelselt tihti 3-4 projektis, publitseerides samal ajal ka eelmiste, juba ametlikult lõppenud projektide tulemusi, ning koostades järgmisi uurimisteemat jätkavaid projektitaotlusi, et tagada nii enda kui oma juhendatavate teadlaskarjääri stabiilsus.

Viimastel päevadel on ka Eesti juhtivad teadlased meedias välja toonud üldisemad probleemid tööajatabelite, erinevate teadustöö tegevuste abikõlbulikkuse, projektirahastamise ebakindlusega. Need kinnitavad, et OGI projekti osas tõstatatud murekohad on osa suuremast ja süsteemsemast teaduse rahastamise nõrkusest, mis vajab laiemat arutelu ja terviklikke lahendusi.

Meil on kahju, et laiemat diskussiooni vajava probleemistiku tõttu on põhjendamatult ja ebaõiglaselt pidanud avalikkuse ees kannatama nii noored oma karjääri alustavad teadlased kui ka rahvusvahelised tippteadlased, kes OGI projektist palka saades tegid olulist teadustööd. Nurkse instituudi töötajad on oma valdkondades rahvusvaheliselt tunnustatud tipptasemel teadlased, kes on osa Eesti teaduse rahvusvahelisest eduloost.

Erkki Karo, Nurkse instituudi direktor ja kaasprofessor

Wolfgang Drechsler, Nurkse instituudi tenuuriprofessor

Rainer Kattel, Nurkse instituudi kaasatud professor ja varasem direktor

Robert Krimmer, Nurkse instituudi tenuuriprofessor ja OGI projekti juht

Veiko Lember, Nurkse instituudi vanemteadur ja varasem direktor

Tiina Randma-Liiv, akadeemik ja Nurkse instituudi tenuuriprofessor

Ringa Raudla, Nurkse instituudi tenuuriprofessor