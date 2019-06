Rae vallavanem: koerte surmad pole seotud taimemürgi kasutamisega

Teade hukkunud buldogist levis kulutulena ning kohalikud nägid selles süüd taimekaitsevahendi kasutamisel, tuues välja, et koer oli muidu terve ning äkksurm tabas teda vahetult pärast mürgitamist tehtud jalutuskäiku.

Vallavanem Mart Võrklaev selgitas, et ühtegi ametlikku kaebust pole Rae valda siiski laekunud seoses võimalike terviseriketega.

"Kuna tööde teostamiseks kasutati põllumajandusameti poolt heakskiidetud taimekaitsevahendit, siis ei ole ka alust arvata, et teie poolt kirjeldatud kahjusid oleks võinud tekkida," selgitas ta.

Ta jätkas, tuues välja et põllumajandusamet on alustanud asja osas uurimist pärast mida saab vald anda täpsemaid vastuseid ning vaadelda, kas teehoolduseeskirjades on vaja sisse viia muudatusi. Seniks aga pani Võrklaev südamele, et jätta loomade tervist puudutavad küsimused veterinaaride hooleks.

Sotsiaalmeedias on Peetri elanikud esitanud korduvalt küsimusi ka selle kohta, miks on üleüldse mürki kasutatud nende aedade taga kitsastel mururibadel kõnnitee ning aia vahel, kus omanikud tegelikult umbrohtu juba omaalgatuslikult niitnud.

Võrklaev tõi välja, et Rae valla elanikel puudub kohustus väljaspool oma kinnistut heakorratöid teostada. "Elanikud on seni ise hooldust teinud omast soovist, kuna soovivad tagada parema, ilusama tulemuse, kui teehooldaja seda ilmselt suudaks. Tervitame ja täname selle eest, et elanikud on panustanud ning vabandame, et teehooldaja on nüüd sellisel kujul asunud oma kohustus täitma," tõi vallavanem välja.