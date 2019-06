Rae vald kaalub taimemürkide kasutamise selgemat reguleerimist

"Vähemalt sellisel kujul selle aine kasutamiseks ma ei näe mingit õigustust," ütles Võrklaev Delfile. Kui teenusepakkuja eesmärk oli mürgipritsimisega trimmerdamise arvelt kokku hoida, siis seda vallavalitsus tema sõnul kindlasti ei luba.

"Nüüd on analüüsi koht see, et kas me peame selle ainult hanketingimustes kehtestama või võtma vallas mingi üldise dokumendi vastu, et me piiramegi selle kasutust ka maanteeameti poolt," rääkis Võrklaev. Näiteks kui meie oma hankes ütleme, et seda ei tohi kasutada, siis omavalitsust läbib piisaval hulgal riigiteid, kus seda on kogu aeg kasutatud," lisas ta.

"Me täna analüüsime ka seda, et kas me saame sanktsioneerida teehooldajat, kas me peame kaaluma näiteks üldse varem uue hanke tegemist, aga need teemad on natuke liiga toored," sõnas Võrklaev ja kinnitas, et Rae vallavalitsus võtab juhtunut tõsiselt. Edasine tegevus sõltub tema sõnul ka põllumajandusametist, mis praegu on koostamas juhtumi osas raportit.

Mai esimesel poolel tegi Rae valla teehooldaja Peetri alevis 7.–17. maini umbrohutõrjet taimemürgiga nimega Rodeo XL. Vahend sisaldab glüfosaati, mille kohta alles hiljuti ilmus kohtulahend, mis tõestab, et glüfosaati sisaldavad taimekaitsevahendid tekitavad vähki.

Mürgiga pritsitud alad on muutunud pruuniks ja levima hakkasid ka kuuldused, nagu oleks vallandanud mürk lastel allergilisi reaktsioone ja põhjustanud ka elanike koerte haigestumist.

Toimunu suhtes algatas põllumajandusamet järelevalvemenetluse, millega seoses olid reedel ametisse välja kutsutud nii Rae valla kui ka teehooldusfirma esindajad.