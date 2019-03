Rabi Shmuel Koti ähvardanud mees on 48 tunniks kinni peetud, tema kodu otsitakse läbi

"Politseinikud tuvastasid, et solvaja on 27-aastane mees, kelle pidasime eile Tallinna kesklinnas asuvas kaubanduskeskuses kinni," teatas Delfile Põhja prefektuuri ennetus- ja menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko. "Ta on hetkel väärteo korras 48 tunniks kinni peetud ja mees tunnistab oma tegu. Politseinikud kontrollivad täiendavalt mehe tausta ja käesoleval hetkel kogume tõendeid tema kodust."

Tõendite kogumise eesmärk on välja selgitada, kas üleeilne verbaalne rünnak pearabi ja tema laste vastu leidis aset hetkeemotsiooni ajel või on mees ka äärmuslike vaadetega ja seetõttu ohtlik.