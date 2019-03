Rabi Shmuel Koti ähvardanud mees on 48 tunniks kinni peetud, tema kodu otsitakse läbi

"Politseinikud tuvastasid, et solvaja on 27-aastane mees, kelle pidasime eile Tallinna kesklinnas asuvas kaubanduskeskuses kinni," teatas Delfile Põhja prefektuuri ennetus- ja menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko. "Ta on hetkel väärteo korras 48 tunniks kinni peetud ja mees tunnistab oma tegu. Politseinikud kontrollivad täiendavalt mehe tausta ja käesoleval hetkel kogume tõendeid tema kodust."