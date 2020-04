Raatuse ühiselamus on veel isolatsioonis poolsada inimest, politsei hoiab korda nädala lõpuni

Tartu linnapea ja sealne kriisimeeskonna juht Urmas Klaas ütles, et vabalt võivad liikuda need Raatuse ühiselamu elanikud, kes on andnud negatiivse proovi ega ole koroonaviirusesse haigestunutega kokku puutunud.

"Isolatsioon töötab, nakatunuid ei ole alates puhangu algusest ehk üle-eelmisest nädalavahetusest juurde tulnud. Tänan väga hea ja operatiivse koostöö eest kõiki ametkondi, Tartu Ülikooli ja MTÜ Tartu Üliõpilasküla. Olukord saadi kiiresti kontrolli alla," kinnitas Klaas. Tänaseks on ka kõik sealsed elanikud testitud, kokku kontrolliti seega 274 inimese tervist.

Kuigi teistes Tartu ülikooli ühiselamutes on kaardistatud sealsed elanikud, siis pole laustestimist mujal tehtud. "Teistes ühiselamutes pole tuvastatud positiivseid juhtumeid ega positiivsetega kokku puutunud inimesi," selgitas Klaas. Lisaks pole Tartus uusi viiruskoldeid tekkinud.



Terviseameti lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht lisas, et ühtegi teist ühiselamut Eestis peale Raatuse tänava oma kontrollitud pole. "Üldiselt on testimise eelduseks haigussümptomite ilmnemine. Kui inimese testitulemus osutub positiivseks, võetakse temaga ühendust ja selgitatakse välja kontaktsed. Selliselt avastatakse potentsiaalsed kolded, mille alusel otsustakse ka kontrollimise vajadus," rääkis Luht.

Viimane suurem koroonaviiruse nakkuskolle avastati möödunud nädalal Ida-Virumaal, kus ühes suguvõsas haigestus tiheda läbikäimise järel 18 inimest.

