Raadiosahinad: Ahto Lobjakas lahkub saatest "Olukorrast riigis"

Lobjakal on Raadio 2 eetris teinegi saade - "Achtung! Lobjakas", mis on eetris esmaspäevast neljapäevani. Saates käsitletakse välispoliitilisi teemasid, eetris on intervjuud ekspertidega ning arutletakse Euroopa meedia üle. Selle tuleviku osas kostis Raadio 2 peatoimetaja, et saadet "Achtung! Lobjakas" suvisel hooajal eetris ei ole.

Raadio 2 päevapoliitikat kokkuvõttev jutusaade "Olukorrast riigis" läks esimest korda eetrisse aastal 1995. Siis juhtisid saadet Anvar Samost ning Hannes Rumm. Samost juhtis saadet kuni aastani 2014, mil tema asemele astus saatejuhiks Allar Tankler.

Ahto Lobjakas võttis teatepulga Tankleri käest üle 2015. aasta märtsis, Andrus Karnau liitus aasta hiljem.