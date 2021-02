Qvalitas hakkab haiglate ja perearstikeskuste kõrval vaktsineerima eesliinitöötajaid

Qvalitase juhatuse esimehe Tõnu Veldi sõnul on Qvalitas tänu üle Eesti asuvate esindustele, mobiilsetele tervisebussidele- ja kabinettidele ning kogenud meditsiinipersonalile valmis osutama ka COVID-19 vaktsineerimise teenust, sarnaselt eelmisel aastal alanud avalikule testimisele.

„Mul on hea meel, et saame astuda viirusega võitluses sammu edasi ning et Qvalitasel on võimalus täiendavalt viiruse leviku peatamisse panustada. Tahame olla Eesti inimeste jaoks olemas ning tänu tublidele õdedele, arstidele ja tugipersonalile saame kiirelt reageerida,“ märkis Veldi.

Sel nädalal alustavad vaktsineerimisega Qvalitase Arstikeskuse Tallinna ja Tartu keskused. Tallinna keskustes on võimekus teha 500-600 vaktsineerimist päevas ja Tartus tulenevalt praegusest vajadusest 50-60 vaktsineerimist päevas.

Lähipäevil alustab Qvalitas vaktsineerimistega ka Pärnu keskuses ning nädala lõpus on eesmärk alustada Võrus. Järgmisel nädalal vaktsineeritakse Valgas ning Põlvas. Lisaks loetletud linnadele viib käesoleva nädala teine pool Qvalitase meedikud ka Hiiumaale, kus vaktsineeritakse koos politsei ja päästetöötajatega ära lisaks ka koolitöötajad, omaste hooldajad, sotsiaaltöötajad ning lasteaiaõpetajad.

Qvalitas Arstikeskuse teenindusjuht Anneli Mäeots lisas, et kuigi vaktsineerimine on Qvalitase töö igapäevane osa, siis sel korral on teenuse ülesseadmisel olnud reageerimisaeg mõnevõrra lühem.

„Politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti töötajaskonna panus on olnud oluliseks nurgakiviks koroonakriisiga toime tulemisel ning see on kannustanud ka meie meditsiinipersonali kiirelt panustama ning uute tingimustega kohanema,“ lisas Mäeots.

Qvalitas Arstikeskus suhtleb vaktsineerimise kokkuleppimiseks ise tööandjatega ning kogub vaktsineeritavate eesliinitöötajate andmeid. Eesliinitöötajad saavad vaktsineerimisaja broneerida Qvalitase iseteeninduskeskkonnas. AstraZeneca vaktsiini manustatakse 18-70-aastastele täiskasvanutele. Vaktsineerimine koosneb kahest annusest, mis manustatakse 8-nädalase vahega.