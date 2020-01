PUUST PUNASEKS | Kuidas kaitsta end koroonaviiruse eest? Milline mask on kasutu?

Kaitsemaski kandmine avalikes kohtades ei ole meil levinud. Kui me otsustame maski osta, siis tekib täiesti loogiline küsimus – millist nimelt, sest apteekides ja isikukaitsevahendite lettidel pakutakse neid palju.

Terviseamet ütleb, et kahtlemata on õige väide, et näo järgi vormitud respiraator pakub paremat kaitset kui paberist või riidest valmistatud tavaline meditsiiniline või kirurgiline mask.

Samas ei ole teada, kui hästi üks või teine mask kaitseb, sest ka ühte ja sama tüüpi maskid esinevad tavaliselt mitmes erinevas variatsioonis.

Kaitsemaski peamine ülesanne ja kaitsepõhimõte on sisse- ja/või väljahingatava õhu filtreerimine. Sellest tulenevalt ongi kasutusel kaks põhinäitajat, mis iseloomustavad maske – filtreerimise suunad ja filtreerimise tõhusus.

Maski valik sõltub suuresti eesmärgist, st kas kandja tahab kaitsta ainult ennast või ka teisi kaaskodanikke (patsiente, kolleege) õhus lendlevatest osakestest, sealhulgas bakteritest ja viirustest.

Esimesel juhul on otstarbekas väljalaskeklapiga varustatud respiraatori kasutamine. Klapp võimaldab väljahingataval õhul väljuda praktiliselt takistuseta ja kergendab sel moel oluliselt maski piukemaajalist kasutamist, samuti välditakse niiskuse kogunemist maski.

Kõrge filtreerimisindeksiga väljalaskeklapiuga varustatud respiraator kaitseb ainult kasutajat ennast ja ei takista nakuuse levikut, kui kasutaja on juba haigestunud.

Kuna suuremad maskide tootjad asuvad USA-s, siis üldlevinud efektiivsuse tähiseks osutus USA-s kasutatav filtreerimisindeksite skaala. Väga heaks peetakse maske, mille filtreerimisindeks on N95, mis tähendab, et mask filtreerib 95% osakestest.

Selline filtreerimisindeks on tavaliselt kajastatud maski nimetuses ja näidatud müügipakendil. Tihti nimetatakse sellist maski N95 respiraatoriks.

Mis eristab maski N95 tavalisest (kirurgilisest) maskist?

Üks põhierinevus on see, et hariliku kirurgilise maski materjal on suuremate pooridega ja pakub väiksemat kaitset viirusesuurusega väikeste osakeste eest. See ei ole ka üllatav, sest kirurgilise maski põhieesmärk ongi kaitsta kasutajat ja patsienti peamiselt bakteriaalsest nakkusest.

N95 mask võib kuju poolest olla väga sarnane kirurgilise maskiga, kuid see on kujundatud nii, et tagada parem kontakt kandja näoga.

Enamasti on N95 maskid varustatud maski üla(nina)osas asuva pehme metalse klambriga maski ülaserva nina kuju järgi vormimiseks.