PUUST JA PUNASEKS | Miks Tartu ülikool Kovalenko magistritööd plagiaadiks tunnistas?

Kovalenko kirjutab Facebookis, et tema hinnangul ei ole Tartu ülikooli komisjoni otsust proportsionaalse ning see tulenes avalikust survest.

"Ma siiamaani ei pea enda tööd plagiaadiks, kuid olen öelnud, et minu töö puhul saame rääkida tehnilistest puudustest, kus mul esinevad lõigud, mis on jäänud nõuetekohaselt viitamata. Ka komisjon ei pea minu tööd plagiaadiks, vaid põhjendab seisukohta viitamisreeglite rikkumisega. Samas olen kõik allikad välja toonud kasutatud materjalide all ning pole kordagi püüdnud teiste mõtteid esitleda enda mõtetena või esitada kellegi teise tehtud tööd enda nime alt, " kirjutab Kovalonko.

Tartu ülikooli kodulehel on õppekorralduse all akadeemilise petturluse, sh plagiaadi kohta kirjas aga järgnev:

"Akadeemiline petturlus on:

õpiväljundite hindamisel lubamatute materjalide kasutamine

õpiväljundite hindamisel teadmiste omavaheline lubamatu vahetamine

teise üliõpilase eest hindamisel osalemine

teise töö esitamine enda nime all või selle osade kasutamine ilma nõuetekohase viitamiseta (plagieerimine)

iseenda töö uuesti esitamine samas või teises õppeaines, v.a juhul kui õppejõud on seda lubanud

Mis on plagiaat?

Kõige sagedasemad plagiaadi- ehk loomevarguse juhtumid on seotud viitamata allikate kasutamisega. Võõras tekst võidakse esitada kas sõna-sõnalt või ka mõningal määral muudetult enda omana.