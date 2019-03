PUUST JA PUNASEKS | Lugeja küsib: mis saab siis, kui olen e-hääle andnud, aga lähen täna valimisjaoskonda uuesti valima?

"Eile tekkis vaidlus sõbraga et kas täna saab valimisjaoskonnas oma

e-häält ümber valida. Helistasime kaks korda eile valimised.ee infotelefonile, kust meile kinnitati et kindlasti saab... Aga tegelikkuses ikka ei saa. Seda sai teha eelhääletuse lõpuni, aga mitte valimispäeval. Infotelefoni vastu võtnud inimesed väitsid kindlalt, et saab küll. Küsimus, et kas nad siis ise ka ei tea või miks inimesi eksitatakse ja valet infot jagatakse?"

Delfi uuris järele ning sai kinnitust, et eelhääletusel antud e-häält tänasel valimispäeval jaoskonda minnes ümber valida ei saa.

"Täna ei ole õigust minna hääletama. Inimesed, kes on andnud e-hääle, nende kohta on valimisnimekirjades tehtud märge "E". See tähendab, et tema enam hääletada ei saa. Seadus ei näe ette valimispäeval uuesti hääletamist," sõnati infotelefonilt.