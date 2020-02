Puust ja punaseks. Kuidas käituda, kui näed rannas hüljest?

Kui te tunnete muret, et loom on haavatav kiskjatele, siis kurb tõdeda, kuid see on looduse paratamatus, mitte põhjus hüljest päästma asuda. "Paljudesse asjadesse ei peaks sekkuma sellepärast, et üks loom tundub armsam kui teine. Tõepoolest, meil on olnud ka üks juhtum, kus visati üks kaitsealune kakk vigaseks sellepärast, et kakul oli suus üks armas loomapoeg. Inimene tegi valiku – tahtis kaitsta seda, kes oli armsam," meenutab keskkonnainspektsiooni juht Olav Avarsalu.

Aga kui soov hülgeid vaadata on siiski meeletu? Selleks on Vilsandis pandud püsti hülgekaamera, kust saab loomade tegemisi jälgida neile ohutul moel ööpäev läbi.