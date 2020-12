Puust ja punaseks: kui palju hääli on opositsioonil abielureferendumi kukutamiseks?

Sooäär kinnitas täna, et praegusel kujul ta abielureferendumit ei toeta. Ühe murekohana tõi vastne riigikogulane välja, et abielureferendumi "jah" tulemus oleks selge kaaluga, "ei" ei tooks kaasa aga mingeid kohustusi riigile. Kui koalitsioon ei nõustu referendumi muudatusettepanekuid vastu võtmast, siis on opositsioonil ühes Sooäärega juba 46 häält.

Enda vastuseisu abielureferendumile on selgelt väljandanud veel isamaalased Siim Kiisler, Üllar Saaremäe ning Viktoria Ladõnskaja-Kubits. See tähendab, et opositsioonil oleks juba 49 häält, kellega referendumi vastu olla.

Isamaalane Mihhail Lotman ütles Maalehele, et tema pole referendumi vastu, aga ei saa poolt ka hääletada. See tähendab, et kui ta otsustab mitte hääletada või erapooletuks jääda, jäävad Lotmani häälest mõlemad leerid ilma.

Samamoodi Lotmanile on kaalukeeleks isamaalase Andres Metsoja hääl, kes ütles, et lähtub referendumi eelnõu esimesel lugemisel erakonna seisukohast, aga tema otsust võib mõjutada "vaen vastaspoole suhtes". Kui pärast esimest lugemist peaks Metsoja näitama üles toetust referendumi ärajätmiseks, siis on üha tõenäolisem, et koalitsioon jääb selle küsimuse järel vähemusvalitsuseks.

Seega on opositsioonil pigem kindlalt 49 häält olemas, mis tähendab küll seda, et koalitsioon hoiab abielureferendumi tulemust veel enda käes. Nädala pärast läheb abielureferendumi eelnõu aga riigikogus esimesele lugemisele ning siis saab riigikogulaste meelsus paremini selgeks.