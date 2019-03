PUUST JA PUNASEKS | Helmede raadiosaade: Kas Mart Helme ähvardas plahvatava vägivallaga või mõistis avalikkus neid valesti?

Martin Helme: On terve hulk inimesi, kes ütlevad: „Kas te tahate, me tuleme ka teile toetuseks meelt avaldama.” Me ütleme, et ei, praegu ei ole vaja, see ajab asja ainult kuumemaks. Aga seda me ütleme küll kõigile, et kui me võrdleme nüüd... Kui mingil moel süvariigil, meediatööstuskompleksil, Reformierakonnal õnnestub need valitsuskoalitsiooniläbirääkimised tuksi keerata, siis need Hung Wei Pingide väikesed demonstratsioonid on morsipidu võrreldes sellega, mis meie toetajad tänaval korraldama hakkavad, kui meid lükatakse kõrvale ebaausate võtetega. Marrakechi miiting riigikogu ees on selle kõrval väike pühapäevane jalutuskäik. Mõelge nüüd natuke järele, kuhu te ajate Eestit.

Mart Helme: Ei no see Merilind ikkagi andku endale aru, ja kogu see Reformierakond oma upsakuses, et te sõbrad mängite tulega. Te mängite tulega. Eestis on 300 000 vaest, vaesuses või vaesuse piiril elavat inimest, kes vihkavad Reformierakonda. Enamik neist on muide just nende kolme koalitsiooni moodustava erakonna taga.

Martin Helme: Just!

Mart Helme: Enamik nendest on [nende] taga. Kui meie asi untsu aetakse ja kui meie viskame tiku püssirohutünni...