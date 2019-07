Putukateadlane Urmas Tartes: tänavu on sääski pigem vähe

"Sääskede arvukus sõltub põhiliselt talvisest lumesajust ja kevadisest suurveest. Võib öelda, et tänavu on olnud hea sääseaasta ja neil läheb siin hästi," selgitas Tartes.

Putukateadlase sõnul määrab ilm, kui palju sääski väljas tegutseb. "Klassikalise rusikareegli järgi ei lenda sääsed, kui on sooja alla kümne kraadi, aga väga kuuma käes ei taha nad ka olla," ütles ta.

Vastupidiselt sääskedele armastavad palavust parmud, keda on sel suvel Tartesi sõnul palju väljas. "Kuna ilmad on ilusad ja soojad, siis on inimesed rohkem õues ja looduses ning tajuvad ka igasuguste putukate kohaolu rohkem," nentis ta.

Sääseparadiisid on putukateadlase sõnul Aegna saarel, Ruhnu saarel ja Soomaal.

Kõige paremini aitab sääski ja parme peletada õige riietus, kust putukad ennast läbi ei näri. "Lihtsaim peletusmeetod on muidugi mitte sinna minna, kus neid palju on, aga loomulikult ei tasu sellepärast looduses käimisest loobuda," ütles putukateadlane.