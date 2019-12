Putini pühadetervitus pole veel president Kaljulaidini jõudnud

Presidendi kantselei kommunikatsiooniosakonna juhataja Kaidi Aher ütles, et Putini pühadetervitus pole veel nendeni jõudnud. See aga ei pruugi tähendada, et Putin pole seda saatnud. "Pühadetervitused teistelt riigipeadelt saabuvad kantseleisse tihti veebruarini," sõnas Aher.

Kremli veebilehel avaldati nimekiri riigipeadest ja valitsusjuhtidest, kellele Putin tänavu pühadetervituse saatis. Sealt ei leia meie presidendi nime, kuigi Kaljulaid läkitas Putinile jõulukaardi küll.

Venemaa presidendi pühadetervituste nimekirjas pole ka Ukraina riigipead Volodõmor Zelenskõid.