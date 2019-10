Pühapäevase tormi tekitatud elektririkete kõrvaldamine võib kesta nädala lõpuni

„Eesmärk on see, et kõik lapsed saaksid kindlasti homme koolidesse ja lasteaedadesse ning et lapsevanemad saaksid täna sellega arvestada,“ ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen. „Kohtades, kus läheme täna rikkeid likvideerima, saadame klientidele ka SMS-sõnumi. Nii saavad kliendid arvestada, et suure tõenäosusega saame seal rikke täna ka kõrvaldatud.“

Elektrilevi on alates pühapäeva õhtust tegelenud rikete kõrvaldamisega ning täna hommikuks on elektriühendus taastatud 52 000 kliendil.

Kõige rohkem elektrita majapidamisi on veel Põlvamaal (4870), Võrumaal (2930), Viljandimaal (2740), Valgamaal (1040) ja Tartumaal (960).

Suuremale osale kodudest on võimalik ühendus taastada kuni kahe ööpäeva jooksul, kuid päris viimaste rikete lahendamine võib kesta kuni nädala lõpuni. Elektrilevi tänase päeva eesmärk on saata klientidele ja kohalikele omavalitsustele võimalikult objektiivne info erinevate rikete kõrvaldamise ennustatava aja kohta.

Klaasseni kinnitusel saatis Elektrilevi eile õhtul riketest puudutatud omavalitsustele info prioriteetide nimekirjas olevate objektide kohta, mille likvideerimisega hakkati pihta eile ja jätkatakse täna. Prioriteetsete objektide hulka kuuluvad erinevad ühiskondlikult tähtsad objektid nagu lasteaiad ja koolid ning ka pumplad, veepuhastid ja muud. „Ootame kohalikelt omavalitsustelt meie info valideerimist ja täiendavat infot objektide kohta, mis peaksid saama esmajärjekorras elektrivarustuse taastatud,“ lisas Klaassen.