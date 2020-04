Pühapäeval saabub Eestisse 3 miljonit kirurgilist maski, pea kaks miljonit lähevad apteekides müüki

Ettevõtted tänavad suure abi eest välisministeeriumit.

Mis eristab FFP2 maske tavalisest (kirurgilisest) maskist?

Üks põhierinevus on see, et hariliku kirurgilise maski materjal on suuremate pooridega ja pakub väiksemat kaitset viirusesuurusega väikeste osakeste eest. See ei ole ka üllatav, sest kirurgilise maski põhieesmärk ongi kaitsta kasutajat ja patsienti peamiselt bakteriaalsest nakkusest.



FFP2 mask võib kuju poolest olla väga sarnane kirurgilise maskiga, kuid see on kujundatud nii, et tagada parem kontakt kandja näoga.



Enamasti on FFP2 maskid varustatud maski üla(nina)osas asuva pehme metalse klambriga maski ülaserva nina kuju järgi vormimiseks.